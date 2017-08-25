Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор. Видеопрогноз Николая Валуева

Постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров", депутат Государственной Думы России, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев записал видео с прогнозом на бой Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор. Он полагает, что американец одержит победу по очкам.

Всем добрый день. Буквально в ближайшее время состоится бой, его еще называют "боем века", Макгрегор – Мейвезер. Бойцов представлять не надо, все вы их знаете, это действительно великие бойцы с разницей в том, что Макгрегор – это все-таки боец UFC, обладающий, безусловно, неординарной ударной техникой, но все-таки эта техника подходит больше к боям по смешанным единоборствам.

Говорить долго не буду, скорее всего, бой, который, безусловно, понравится всем, потому что он вызывает огромный интерес, со стороны самого Мейвезера будет неким таким шоу-поединком. Я ничего не хочу плохого сказать. Конечно, удар у Макгрегора более чем силен, но все-таки не забывайте, правила, по которым договорились драться, правила бокса, и он будет себя чувствовать все-таки не своей тарелке. Ну, пожелаем ему удачи, но у Макгрегора шансов будет мало.

Вероятность того, что Мейвезер переведет в дальнейшие, где-то после шестого, и даже, может быть, доведет до 12 раундов этот бой, крайне велика, потому что наверняка он захочет сделать красивый шоу-бой. Все его кондиции, собственно говоря, тому способствуют: его умения, навыки, его величайший опыт.

Поэтому смотрите бой. Я думаю, что Мейвезер победит. Скорее всего, по очкам.