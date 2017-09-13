"Фейеноорд" – "Манчестер Сити". Прогноз Дениса Казанского

Комментатор, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Денис Казанский записал прогноз на матч "Фейеноорд" – "Манчестер Сити" в рамках группового турнира Лиги чемпионов сезона-2017/18. Встреча начнется 13 сентября в 21.45 по московскому времени. Эксперт думает, что матч получится результативным.

Как обычно, козырь "Манчестера Сити" является мощная игра в атаке. И мы только что видели это в игре против "Ливерпуля", в которой "горожане" одержали разгромную победу со счетом 5:0. Что касается выступления в Лиге чемпионов, то здесь "Ман Сити" далеко не проходит. И в этом плане это важнейший сезон. Если взять последние 10 матчей "Манчестера Сити" в Лиге чемпионов, то в них было забито 40 мячей. Поэтому я думаю, что и в предстоящем матче будет довольно весело.

Что касается "Фейеноорда", то голландский клуб забил три и более голов в 8 из последних 12 игр. Мне представляется, что на своем поле "Фейеноорд", конечно, вряд ли победит, но вот забить, как минимум, однажды должен. В этой встрече я предлагаю вам вариант "обе команды забьют и тотал матча больше 2,5 гола".