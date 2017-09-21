"Енисей" – "Ахмат". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч "Енисей" – "Ахмат" в 1/16 финала Кубка России. Встреча состоится в четверг на стадионе "Футбол-арена Енисей" в Красноярске. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что "Енисей" забьет после перерыва.

Одна из наиболее интересных встреч на данной стадии турнира. Очень любопытная пара "Енисей" – "Ахмат". Безусловно, здесь есть преимущество у хозяев, которые играют в манеже. И мы помним, как тяжело давались игры в Манеже тому же "Тереку", когда он еще был "Тереком". "Енисей" сейчас многие игры у себя дома выжимает, так скажем, выбирает во вторых таймах, когда сопернику становится тяжело играть в замкнутом пространстве. "Енисей" к таким условиям более привычен. "Ахмату" будет посложнее.

Плюс ко всему, неплохо работает в Красноярске Дмитрий Аленичев. Команда претендует на повышение в классе. Думаю, что в Кубке России "Енисей" очень хочет подтвердить свои амбиции, статус.

Я посмотрел статистику, как забивает "Енисей". 8 из почти 30 мячей он забил в последние 15 минут. И много мячей дома он забил в последние 15 минут. По статистике получается, что "Енисей" больше забивает во вторых таймах. Попробую предложить вариант – "Енисей" забьет во втором тайме" за 2,04. Статистика в ФНЛ говорит об этом варианте. Посмотрим, подтвердится ли она в Кубке.