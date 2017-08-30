Елена Веснина - Анна Блинкова. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Елена Веснина – Анна Блинкова в первом круге женского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится вечером в среду. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче девушки поборются, будет сыграно больше 20,5 гейма.

Тяжелое время у Лены Весниной, не очень здорово у нее получается в последнее время в одиночном разряде. В парах все отлично, они продолжают с Катей Макаровой завоевывать титулы. Уверенности не хватает в одиночках.

А Блинкова почувствовала игровой ритм, достаточно уверенно прошла квалификацию. На Уимблдоне Веснина играла с Блинковой в первом же круге. И тогда Лене пришлось и понервничать, и приложить немало усилий для победы. Лишь в трех плотных сетах она одержала победу. Но Блинкова почувствовала, что может соперничать с Весниной. На мой взгляд, сейчас Блинковой будет даже попроще из-за не самой лучшей формы соперницы.

Предпочту сделать ставку на "тотал больше 20,5 гейма". Не будет чувствовать свободу Веснина в этой встрече из-за нелучших результатов в последнее время.