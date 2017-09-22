Экспресс на серию А: "Наполи" разберется со СПАЛом, "Лацио" – с "Вероной"

В рамках очередного итальянского экспресса от "Рейтинга Букмекеров" мы рассмотрим два матча шестого тура серии А. СПАЛ примет "Наполи", а "Верона" дома сыграет с "Лацио".

СПАЛ – "Наполи"

СПАЛ действительно здорово стартовал в итальянской серии А 2017/2018. Команда выдала несколько хороших результатов, но затем все вернулось, что называется, на свои места. Соперники начали серьезнее относиться к дерзкому новичку, и поражения не заставили себя ждать. Примечательно, что СПАЛ проиграл в трех последних турах, "Интеру", "Кальяри" и "Милану", с одинаковым счет 0:2.

Не сулит ничего хорошего команде и визит "Наполи", который сейчас находится в потрясающей форме. Если не считать поражение "партенопейцев" от рук донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов, то все было бы идеально. Тем не менее это не нисколько не помешало "Наполи" в двух последних матчах забить десять голов, пропустив лишь один

Сумеет ли справиться с такой мощью новичок лиги? Нет, не думаю! "Наполи" превосходит оппонента по всем показателям. Тут и класс футболистов заметно выше, и игра поставлена лучше, и опыта побольше, и настроение получше.

Поэтому, думаю, можно в этом экспрессе заиграть ставку на то, что "Наполи" сумеет выиграть с форой (-1,5). Коэффициент на это равен 1,64, что выглядит для экспресса весьма перспективно, учитывая вышеописанную пропасть между командами.

"Верона" – "Лацио"

У "Лацио" все шло просто замечательно, пока на пути римлян не повстречались вышеупомянутые неаполитанцы, которая пожаловали в столицу и порвали на имперский флаг домашнюю команду. Интересно, что в первом тайме "Лацио" неплохо смотрелся, сумел открыть счет и уйти на перерыв с лидерством. Но во втором тайме "Наполи" отправил четыре мяча в ворота "Лацио", который уже не смог оправиться после такого нокдауна.

Что касается "Вероны", то она в прошлом туре каким-то невероятным образом умудрилась сыграть по нулям с "Сампдорией", хотя до этого на своем поле пропустила от "Фиорентины" пять безответных мячей. Тем не менее для меня веронцы остаются одними из главных кандидатов на понижение в классе. У них ничего не клеится и добытые очки расцениваются не как закономерность, а как чистая случайность.

Поэтому, думаю, есть смысл в том, чтобы поставить в этом матче на победу "Лацио". Подопечным Симоне Индзаги необходимо реабилитироваться за звонкую оплеуху, а матч с одним из аутсайдеров турнира подвернулся как нельзя кстати. За чистую победу "Лацио" в предстоящем поединке дают 1,59, что вполне подходит для нашего экспресса.