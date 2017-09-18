Две базы для прыжков в воду будут созданы в Крыму по ФЦП

Две тренировочные базы для сборной России по прыжкам в воду будут созданы в Крыму в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации прыжков в воду и член техкома Международной федерации плавания Алексей Власенко.

"В рамках ФЦП мы будем делать несколько баз в Крыму, – отметил Власенко. – Это будут недорогие 50-метровые бассейны, которые не требуют больших затрат на строительство и содержание". По его словам, объекты также будут использоваться для проведения соревнований. В качестве места для строительства объектов выбраны Симферополь и Евпатория.

ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" реализуется Министерством спорта РФ в целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, а также успешное проведение в Российской Федерации крупнейших международных спортивных соревнований.