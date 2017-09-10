"Динамо" – "Зенит". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч "Динамо" – "Зенит" в 9-м туре российской премьер-лиги сезона-2017/18. Встреча состоится в воскресенье на стадионе "Арена Химки" в Подмосковье. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что Кокорин забьет, а гости победят.

Лидер чемпионата "Зенит", остающийся единственной командой, не уступившей ни разу, сыграет с "Динамо". Тяжелый последний матч был против "Ростова". Но "Зенит" сейчас играет против "Динамо". Бело-голубые провели контрольный матч против экспериментальной сборной России и уступили по всем статьям – 0:3. При этом у "Динамо" почти ничего не получилось создать в атаке, в обороне сыграл неважно. Плюс, вопрос мотивации, о котором говорил Юрий Калитвинцев, сказался.

Пауза могла пойти на пользу "Зениту". Некоторые футболисты смогли отдышаться после насыщенного игрового графика. Уезжали в сборную Ригони и Паредес, правда, они не сыграли. Но обратный путь в Россию должен был сказаться. И на этот раз "Зенит" сыграет с командой, которая не использует схему с тремя центральными защитниками. А для "Зенита" это большое подспорье с учетом его быстрой группы атаки.

Я не вижу, за счет чего "Динамо" может отобрать очки у "Зенита". Если петербуржцы свое реализуют, то увезут три важных очка из Москвы. Попробую поставить на чистую победу "Зенита". Кокорин отдохнул, отдышался и теперь снова может начать рвать и метать. Можно было бы поставить на его гол. Правило бывших здесь вполне может сработать. Чистая победа "Зенита" и гол Кокорина – два варианта на предстоящий матч.