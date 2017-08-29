"Динамо" Москва – "Йокерит". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Динамо" Москва – "Йокерит" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится во вторник в Москве на арене "ВТБ Ледовый дворец". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче победят гости.

"Динамо" провело тяжелую игру со "Слованом", но москвичам нужно было побеждать кровь из носу. В принципе, они это сделали. Но "Динамо" потеряло на еще больший срок Бицадзе из-за травмы плеча. Плюс травмирован Варнаков, Рылов вне игры. Будет еще сложнее динамовцам.

Что касается "Йокерита", то, конечно, это клуб, который входит в четверку сильнейших на Западе. Матч с "Локомотивом" был игрой равных соперников. "Йокерит" показал, что он не слабее "Локомотива". Не слабее "Йокерит" и "армейцев", причем и петербуржских и московских.

Думаю, что в этой встрече "Йокерит" будет фаворитом. Будем следить за Эли Толваненом, который сейчас один из лучших бомбардиров в лиге, 18-летний парень. И посмотрим, как молодые звездочки "Динамо" будут ему противостоять. Понятно, что у "Динамо" есть первое звено – Тарасов, Бойд и Карсумс. Но есть молодежное звено Марковин, Сидляров и Ефремов.

И все-таки подопечные Ялонена - фавориты, ставлю на них. У "Динамо" много травмированных.