"Динамо" Москва – "Металлург" Магнитогорск. Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Динамо" Москва – "Металлург" Магнитогорск в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в понедельник в Москве на арене "ВТБ Ледовый дворец". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче победят гости.

"Магнитка" в последней встрече снова обыграла на выезде "Ладу". Дважды уже магнитогорцы играли в Тольятти и оба раза победили – 5:4 и 5:3. "Динамо" же очень хорошо провело поездку, все матчи выиграло. Но затем последовало второе в сезоне поражение от ЦСКА – 1:3. В концовке армейцы дожали динамовцев.

Мне кажется, что "Динамо" после поездки будет тяжело играть первый матч дома. Да, будет поддержка трибун, но сложная встреча. "Магнитка" готова, лидерское звено забивает, второе звено активно помогает, его можно назвать импортным – Осала, Эллисон и Филиппи. Будут гости иметь преимущество. Они лучше умеют использовать свои моменты, в том числе и в большинстве.

Думаю, "Магнитка" будет готова к той осаде ворот, которую предпримет "Динамо" в начале встречи. А затем уже на контратаках у динамовцев в основном будут возникать шансы.

Уверен, что "Магнитка" больше забьет, чем пропустит. Ставлю на то, что будет заброшено минимум пять шайб. "Магнитка" победит в основное время. В таких встречах особенно хорошо себя проявляет Мозякин. Забьет он и сегодня.