"Динамо" Киев – "Скендербеу". Прогноз Максима Калиниченко

Бывший полузащитник московского "Спартака", днепропетровского "Днепра" и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч "Динамо" Киев – "Скендербеу" в 1-м туре группового турнира Лиги Европы. Он полагает, что команды обменяются голами.

Матч группового турнира Лиги Европы. Многие ожидали, многие так и не дождались Лиги чемпионов, а попали в Лигу Европы, но бывает, скажем так, и не такое. Но для "Скендербеу" это веха – групповой турнир Лиги Европы, а для "Динамо" это минимум, чтобы остаться в еврокубках. В Лигу чемпионов не получилось, надеемся на Лигу Европы.

Что можно сказать о сопернике "Динамо" в этом матче? Достаточно неплохая команда, большой путь прошла для того, чтобы попасть в группу, и практически со всеми соперниками считалась аутсайдером. Но попали в группу и теперь выезд в Киев. Думаю, что останавливаться албанцы не собираются, а собираются потрепать нервы.

"Динамо" не скажу, что есть проблемы, но есть традиционные проблемы в обороне достаточно давно, которые с успехом или без успеха пытается руководство решить.

Что могу сказать по прогнозу? Я буду отталкиваться от хорошего коэффициента на то, что обе команды забьют. Все-таки албанцы могут забить гол, ну а динамовцы обязаны этот гол забить. Там больше 2,40 коэффициент, поэтому предположу, что с таким коэффициентом грех не взять результат.