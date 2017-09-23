"Динамо" – ЦСКА. Видеопрогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич записал видео с прогнозом на матч "Динамо" – ЦСКА, который состоится в рамках 11-го тура РФПЛ.

Привет, мои дорогие "хейтеры" и те, кто считает, что я даю безответственные прогнозы. Ну, и разумеется всем здравствуйте, кто считает, что я на своем месте и стараюсь увеличить ваш банк. Сегодняшний нас разговор пойдет о чемпионате России. Кубок подарил нам много сенсационных результатов. И ЦСКА, и "Динамо" сошли с дистанции с разной степенью позорности. ЦСКА играл совсем смешным составом в Курске и уступил в дополнительное время. Динамовцы, как вы знаете, играли в Нальчике и проиграли в серии пенальти команде ПФЛ.

Дамоклов меч сейчас висит над Юрием Калитвинцевым. Говорят, что ему дали два матча, чтобы исправить ситуацию. В общем, "Динамо" живет своей жизнью, там все бурлит, а ЦСКА, разумеется, делает ставку на чемпионат и Лигу чемпионов.

Здесь у каждой команды свои цели и задачи. Сейчас они встречаются друг с другом на арене "Химки", где ЦСКА не так давно квартировал и считал этот стадион своим. Теперь ЦСКА переехал в свой родной дом, на "ВЭБ Арену". Тем не менее все равно с Химками у армейцев связаны вполне положительные и позитивные воспоминания. Чего стоит матч с "Локомотивом", когда Зоран Тошич забил золотой победный мяч, и армейцы стали чемпионами.

Сейчас "Динамо" и ЦСКА подходят к этому матчу в разном расположении духа. Армейцы свою игру стабилизировали и начали добиваться положительных результативно даже, несмотря на матчи Лиги чемпионов. Как это было, я приводил пример, ранее после матчей Лиги чемпионов армейцы регулярно теряли очки. Сейчас уверенно разобрались с "Ростовом" – выиграли 2:0. ЦСКА продолжает погоню за ушедшими чуть-чуть вперед "Краснодаром" и "Зенитом". Плюс не забываем, что перед армейцами еще и московский "Локомотив".

"Динамо" будет играть без своего лучшего бомбардира – Кирилла Панченко. Это серьезнейшая потеря для атакующей линии команды. Но я думаю, что в голове у Калитвинцева есть варианты, как его заменить. Если ЦСКА будет играть в столь академичный футбол, как это делал "Зенит" на "Арене Химки" в прошлый раз, то ЦСКА особо ловить в этом матче нечего. ЦСКА нужно играть резко, быстро агрессивно. Думаю, что отдохнувшая основная обойма игроков ЦСКА сейчас готова к такому взрывному футболу. ЦСКА, на мой взгляд, безусловный фаворит этой пары, и команда должна в этом дерби динамовцев обыгрывать.

Да, была длинная серия, когда ЦСКА не мог обыграть "Динамо", но сейчас другие времена, и армейцы просто на данный момент сильнее. ЦСКА должен в очном матче это доказать. Коэффициент на сайте "Винлайна" очень неплохой – 1,76. Вокруг да около ходить не буду. Просто рекомендую вам сыграть чистую победу команды Виктора Гончаренко.