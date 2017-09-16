ЦСКА – "Ростов". Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России по футболу, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – "Ростов" в 10-м туре российской премьер-лиги сезона-2017/18. Встреча состоится в субботу на стадионе "ВЭБ-Арена – Арена ЦСКА" в Москве. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева победят в "низовом" матче.

Здесь может ЦСКА достать эхо Лиги чемпионов. Армейцам повезло, что они будут играть дома. Но тем не менее. Они играют практически одним составом, им будет тяжело. Но выигрывать нужно, и так уже много очков потеряно. Я бы порекомендовал победу ЦСКА и тотал меньше 2,5 мяча. Не ожидаю большого количества голов. Ростов, скорее всего, будет обороняться всеми силами, большим числом игроков. ЦСКА будет стараться вскрыть плотную оборону. Думаю, что по силам "армейцам" забить один мяч в этой игре. Сумеет ли "Ростов" ответить? Я сомневаюсь. Сейчас ЦСКА после победы в Португалии на кураже, и он захочет развить успех и в премьер-лиге. Нужно сокращать отставание от "Зенита" и "Локомотива".