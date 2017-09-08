ЦСКА – "Динамо" Москва. Видеопрогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор "КХЛ ТВ", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч ЦСКА – "Динамо" Москва в регулярном чемпионате КХЛ. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче победу в основное время одержат армейцы.

Всем привет!

Меня зовут Алексей Бадюков, с вами "Рейтинг Букмекеров". Сегодня поговорим о матче ЦСКА против "Динамо". Не так давно встречались эти команды, крупно победили армейцы и показали, что не зря претендуют на Кубок Гагарина, да и по игре чувствовалось преимущество.

С тех пор уже несколько матчей сыграли и те и другие. Армейцы уверенно победили "Авангард", "Сибирь" и "Югру". Солидное преимущество было у них, играют на своем льду, также как и с "Динамо", поэтому думаю, что и здесь у армейцев будет преимущество над динамовцами.

Динамовцы отправились на выезд. Удачно играют после приобретения Артюхина. Силовой форвард придал уверенности нападающим, стали больше контратаковать, более уверенно, забивать шайбы, подключаются защитники, такие как Юуос Хиетанен. Соответственно, первая спецбригада очень хорошо работает у "Динамо": Карсумс, Тарасов и Бойд. Вот на кого нужно обратить внимание. Вообще, динамовцы по своим последним матчам, последняя победа над "Северсталью" 5:1, в основном все свои шайбы забрасывают либо в большинстве, либо в контратаках. Не перебрасывают своих соперников, т.е. не владеют каким-то тотальным преимуществом, а пользуются ошибками.

Такие ошибки армейцы вряд ли будут допускать. Особенно показателем матч против омского "Авангарда", когда они показали что, несмотря на наличие квалифицированных и техничных игроков в стартовом составе, готовы терпеть. Даже забив вначале, Капризов это сделал, лучший на данный момент бомбардир команды, показали, что способны терпеть и искать моменты возле ворот вплоть до конца встречи, как это и произошло. Поэтому думаю, что каких-то глупых ошибок ЦСКА в этой встрече допускать не будет, и хоккеистам "Динамо" придется самим выискивать моменты в большинстве, что не так часто работает… Иногда защитники Кутейкин, и опять же Хиетанен подключаются – за счет него идет основная работа. "Динамо" все-таки выходит из какого-то кризиса и сейчас находится на очень хорошем месте, но динамовцам стоит подождать травмированных пока они восстановятся, а также приобретения легионеров и новых игроков. Тогда у "Динамо" появится конкуренция, и оно будет дееспособно на уровне лидеров.

Что касается этой встречи, то думаю, что ЦСКА, играя дома, будет владеть преимуществом. Последние победы над "Югрой" и "Сибирью" показали, что стали и в большинстве забрасывать, и ротация, которая проходит, она идет только в плюс. Рекомендую в этой встрече ставить на победу армейцев, победу в основное время, хотя "Динамо" прибавило и уже 1:6 не будет.