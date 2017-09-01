ЦСКА – "Авангард". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч ЦСКА – "Авангард" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в пятницу в Москве во дворце "ЦСКА имени Всеволода Боброва". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче хозяева забросят минимум три шайбы.

Первый матч ЦСКА на своем льду. ЦСКА уже произвел обмен, отдал защитника Пивцакина в магнитогорский "Металлург". Ротация началась в защитной линии. Конечно же, первый матч на своей площадке соберет полный стадион. Поддержат болельщики армейцев.

Что касается игры, то примерно две равные системы у команд. Только исполнители у ЦСКА классом выше. Многое снова будет зависеть от спецбригад большинства. Они пока не работают. С Минском в большинстве еще и пропустили, да и вообще выдали неважный матч. По броскам выиграли только первый период, а дальше минчане предпочтительнее смотрелись. "Динамо" играло на равных с клубом, который явно претендует на Кубок Гагарина.

ЦСКА предстоит решить многие проблемы. Игрокам нужно доставать резервы, кому-то не хватает эмоций. Такие есть. Кому-то нужно доказывать.

Но ЦСКА – команда терпеливая, умеющая играть на высоких скоростях и ждать ошибки соперника. А "Авангард" их совершит. Большинство у армейцев должно заработать. Думаю, что команда Никитина забросит 3 и более шайбы.