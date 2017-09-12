"Челси" – "Карабах". Прогноз Максима Калиниченко

Бывший полузащитник московского "Спартака", днепропетровского "Днепра" и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч "Челси" – "Карабах" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Он полагает, что лондонцы выиграют оба тайма.

Вроде бы на бумаге фаворит ясен, букмекеры тоже однозначны в своих оценках. Победа "Карабаха" – миллион, ничья – пол миллиона. Победа "Челси" не стоит практически ничего. Поэтому нужно что-то выискивать. Мне нравится очень прогноз – победа "Челси" в обоих таймах. Я думаю, что "Челси" в состоянии выиграть первый и второй таймы по отдельности. Коэффициент близок к двойке. Из всего того, что есть, наиболее рациональный прогноз на эту игру, поэтому я на нем и остановлюсь.