"Челси" – "Эвертон". Прогноз Дениса Казанского

Комментатор, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Денис Казанский выступил с прогнозом на матч третьего тура английской футбольной премьер-лиги сезона-2017/18 "Челси" – "Эвертон". Эксперт ставит на победу "Челси" в результативной игре.

"Челси" одержал классическую победу в прагматичном стиле над "Тоттенхэмом" в прошлом туре. И сразу забыт ужасный первый матч против "Бернли". "Эвертон" в свою очередь совершенно неожиданно дал бой "Манчестеру Сити" на его поле. Очень разумно сыграли в обороне подопечные Роналда Кумана. Мне кажется, мы можем ожидать от "Эвертона" сезона, когда ему будет удобнее действовать вторым номером против сильных команд. Также стоит отметить тот факт, что "ириски" в этом году играют еще и в Лиге Европы. 24 августа у "Эвертона" ответный матч против "Хайдука" в Хорватии. Скорее всего, Куман сделает какие-то изменения в составе, но в то же время вряд ли мы увидим большое количество резервистов. Я думаю, что пока "Эвертону" сложно играть на два фронта. Плюс вспоминается поединок между этими соперниками в прошлом сезоне, когда "Челси" на своем поле одержал разгромную победу со счетом 5:0. Я думаю, что и в этот раз мы увидим что-то подобное.