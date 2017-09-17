"Челси" – "Арсенал". Видеопрогноз Дениса Казанского

Комментатор, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Денис Казанский записал видеопрогноз на матч 5-го тура АПЛ "Челси" – "Арсенал". Он полагает, что команда Антонио Конте одержит победу.

6:0, 2:0, 2:0, 3:1. Всем привет. Понимаете, о чем я? Да, так "Арсенал" играет против "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Да и вообще, команда Арсена Венгера с января 2015 года не может выиграть в гостях у команды из топ-6. Ужас! А сейчас? Я не думаю, что что-то изменится. Были кубки, в которых "Арсенал" побеждал. В конце прошлого сезона, в начале этого… Но совсем другая мотивация и форма команд.

"Челси" в порядке. Мы видели, что он сделал с "Карабахом", да и вообще в чемпионате чувствует себя ловко. Мората вон забивает какие мячи.

"Арсенал" – "Кельн". Первый тайм. Это что такое было? И вот так колбасить будет, наверное, весь сезон, поэтому я не думаю, что в этой встрече что-то кардинально изменится в этой истории "Арсенала" и "Челси".

Антонио Конте имеет сразу несколько вариантов, как пройти "Арсенал". Я думаю, что использует самый-самый опасный. Команда опять будет забивать. И будет забивать достаточно, потому что оборона "Арсенала" уязвима, а атака "Челси" сейчас хороша. Победа "Челси" в матче "Челси" – "Арсенал" на "Стэмфорд Бридж".