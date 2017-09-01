Чехия – Германия. Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России по футболу, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов сделал прогноз на матч Чехия – Германия. Это встреча сборных команд в седьмом туре отборочного турнира ЧМ-2018. Она состоится в пятницу на стадионе "Эден – Синот Тип" в Праге. Наш эксперт предполагает, что в предстоящем матче немцы победят с сухим счетом.

Честно говоря, между Германией и ее соперниками по группе просто гигантская пропасть. Немцы могут играть в любом составе и побеждать. Чехам вроде бы и нужно набирать очки, выигрывать, пытаться догнать Северную Ирландию, но шансов на это совсем мало. Похоже, что Чехия свои шансы упустила ранее, когда не выиграла и даже не смогла забить на своем поле Азербайджану и той же Северной Ирландии. Да еще и ничья в Норвегии была не к месту.

Немцы, конечно, не будут закрываться, как это делали прежние соперники чехов. Но Германия способна так контролировать мяч, что чехам от этого будет только хуже. Германии осталось сделать несколько шагов, чтобы уже точно застолбить за собой путевку в Россию. Один из них она сделает в Чехии.

На мой взгляд, атака у чехов сейчас довольно бледна, ярких имен пока нет. Поэтому ставлю на сухую победу команды Лева.