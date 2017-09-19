"Болонья" – "Интер". Прогноз "Рейтинга Букмекеров"

19 сентября в матче 5-го тура итальянской серии А "Болонья" примет "Интер". "Рейтинг Букмекеров", учитывая форму миланской команды, полагает, что она сумеет одержать победу с форой (-1).

Уже сейчас, на этой стадии сезона, можно говорить о том, что "Болонья" будет отбирать очки у бедных, отдавать их богатым, ну и делить их с равными. Все тут логично, закономерно и до скукоты просто. По крайней мере такие выводы можно сделать по стартовым четырем матчам "Болоньи". Тут ничья с "Торино" (1:1), победа над "Беневенто" (1:0) и поражения от "Наполи" (0:3) и "Фиорентины" (1:2).

Что касается "Интера", то "нерадзурри" входят в число трех команд (наряду с "Наполи" и "Ювентусом"), которые не потеряли ни одного очка. Игра "Интера" действительно радует. Интересно наблюдать за тем, как команда прибавляет от матча к матчу в каком-то компоненте. Если в первых играх она работала над атакой, то теперь, по всей вероятности, Лучано Спаллетти сделал акцент на оборону. СПАЛ и "Кротоне" были обыграны со счетом 2:0, хотя не думаю, что при желании миланцы не набросали бы им полную кошелку. В этом и заключается фактор тренерской руки, которой не хватало "Интеру" в прошлом сезоне.

Учитывая такие оптимистичные и лестные слова в адрес "Интера", и прогноз должен быть соответствующим. Хотя, если оставить "выкрутасы русского языка" в стороне, я действительно считаю, что "Интер" с такой игрой просто не может потерять очки в матче с "Болоньей". Поэтому и ставку выберу на победу гостей с форой (-1) с расходом, если победа будет с минимальным перевесом.