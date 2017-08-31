Болгария – Швеция. Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч Болгария – Швеция. Это встреча сборных команд в седьмом туре отборочного турнира ЧМ-2018. Она состоится в четверг на стадионе "Василь Левски" в Софии. Наш эксперт предполагает, что в предстоящем матче хозяева не проиграют.

Шведы по дополнительным показателям лидеры группы А. У болгар очень неуступчивая команда. Голландцы это на себе испытали, уступив 0:2. Болгары неплохо начали выездной матч с Францией, забили, повели, но затем пропустили четыре.

Мне кажется, что у болгар немного шансов зацепиться за второе место, но тем не менее эти шансы есть. Команда, повторюсь, неуступчивая. Есть интересные исполнители, которые играют на родине в том же "Лудогорце". Есть и наш Ивелин Попов. У него небольшая травма, но он обещал, что будет готов к этой встрече. Я думаю, что есть смысл сыграть – "Болгария не проиграет" в игре со шведами.

У Швеции приличная команда с серьезной атакой – Форсбергом, Тойвоненом. Есть натурализованные ребята. Но я бы не сказал, что Швеция играет с большим запасом. Да, они обыграли болгар дома 3:0, достаточно уверенно, но на выезде будет другая история.

"Болгария не проиграет" с коэффициентом 2,05. Или можно взять Болгарию с форой. Если Болгария и проиграет, то разница будет не более чем в один мяч. Коэффициент не слишком жирный – 1,53. Сыграть можно. А можно этот вариант взять в экспресс.