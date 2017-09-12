"Бенфика" – ЦСКА. Прогноз Валерия Карпина

Бывший главный тренер московского "Спартака", эксклюзивный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Валерий Карпин порекомендовал ставку на матч "Бенфика" – ЦСКА в 1-м туре Лиги чемпионов. Эксперт ставит на ничью и голы обеих команд.

Первый матч ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов с новым тренером. Интересно посмотреть на то, как ЦСКА будет выглядеть на фоне ведущих европейских клубов. Ну и хочется верить в то, что армейцы смогут сыграть в своей излюбленной манере, испытанной в квалификационных раундах – в пять защитников. Поэтому думаю, что в обороне больших проблем не будет, и много голов не пропустят.

Как они будут выглядеть в атаке – большой вопрос. Но будем надеяться на то, что они сыграют так, как умеют. Большая ответственность в этом матче на тройке центральных защитников и Акинфееве. Поставлю на то, что и те, и другие забьют, но матч закончится вничью. Это будет неплохим результатом для ЦСКА в первом матче на выезде.