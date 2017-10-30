"Базель" – ЦСКА. Прогноз Валерия Карпина

Бывший главный тренер московского "Спартака", эксклюзивный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Валерий Карпин дал прогноз на матч "Базель" – ЦСКА в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Он полагает, что армейцы пропустят, но сумеют выиграть.

Ну если не брать во внимание матч, который провел ЦСКА с "Базелем" в первый в Москве, думаю, что в Базеле ЦСКА может сыграть по-другому – игру похожу на игру с "Бенфикой" – от обороны, не давая сопернику ничего сделать, и на контратаке чего-то создать.

Давайте, наверное, ЦСКА все-таки пропустит, но сможет забить. Поэтому поставлю даже на победу ЦСКА, но "Базель" забьет.