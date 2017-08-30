"Барыс" – "Торпедо". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Барыс" – "Торпедо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в среду в Астане на "Барыс-Арене". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче нижегородцы победят.

"Барыс" после проигрыша рижскому "Динамо" произвел некоторые изменения в составе. Корешков отправил Сен-Пьера во вторую тройку, а в первой появился новичок Фрэттин. И там теперь играла тройка Доус – Вэй – Фрэттин. Против "Северстали" это звено и принесло победу. Первая пятерка будет играть важную роль и в предстоящем матче с "Торпедо".

Но у нижегородцев есть четыре более-менее равных звена. Но выезд у "Торпедо" очень тяжелый. Могли устать волжане. И все-таки я считаю их фаворитами игры в Астане. "Барыс" играет дома, но половина состава обновилась. Это проблема. И "Торпедо" нужно внимательно сыграть против первого звена соперника, прикрыть его и не пропустить за матч больше трех шайб.

Думаю, за счет работоспособности торпедовцы справятся со своими задачами. Есть 4 звена, и свежие силы будут у команды Петериса Скудры. "Торпедо" в более выигрышной ситуации. Жду больше 4 шайб в этом матче. При этом ставлю на "Торпедо".