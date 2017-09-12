"Барселона" – "Ювентус". Видеопрогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич сделал прогноз на матч "Барселона" – "Ювентус", который состоится в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18. Он предлагает три ставки на этот поединок.

Ну, когда-то же он должен будет его "распечатать"?! Естественно, я говорю о матче "Барселоны" и "Ювентуса". Понятно, что в этом квартете, где лиссабонский "Спортинг" и греческий "Олимпиакос", туринская команда и команда из Испании безусловные фавориты. Я думаю, что они спокойненько со свистом пройдут в плей-офф. Но вот эти матчи между собой – это отдельная интрига, отдельно противостояние Месси против Буффона. Когда-то же он должен ему будет забить?!

"Барселона" "всухую" в прошлом сезоне отыграла против "Ювентуса" – 0:3 и 0:0, хотя моментов во втором матче на "Камп Ноу" было более чем предостаточно. Сейчас в 1-м туре группового турнира можно сыграть чуть более авантюрно, более рискованно, поэтому, разумеется, я предложу гол Месси. Месси, несмотря на то, что не очень здорово дела клеятся в национальной сборной, в клубе мы видим, что все в порядке. Он забивает много, практически только он один и забивает за "Барселону". Что в первом туре помог забить, что во втором сделал дубль в ворота "Алавеса", а потом три в ворота "Эспаньола" в дерби. Словом, он должен будет его когда-то "расчехлить". Помните, Чеха, который выступает за "Арсенал"? Вот ему Месси никак не мог забить, но потом все-таки это проклятие снял. Буффон уже подумывает над тем, чтобы повесить перчатки и бутсы на гвоздь, но Месси должен успеть ему забить. Поэтому "гол Месси" с неплохим коэффициентом, я думаю, что где-то 1,7-1,8 будет котироваться. Можно рискнуть, можно попробовать сыграть.

Конечно же, "Барселона" постарается "отмазаться" за ту неудачу, которая была в прошлом сезоне в плей-офф, и постарается в первом тайме сыграть максимально агрессивно против "Ювентуса". Массимилиано Аллегри говорит, что этот "Ювентус" не так сбалансирован, не так хорош, как в прошлом сезоне, и моменты у ворот "Ювентуса" стали возникать чаще. Значит что-то где-то сбоит, поэтому "Барселона" может этим воспользоваться уже в первом тайме. Поэтому, помимо гола Месси, могу еще рекомендовать "гол "Барселоны" в первом тайме" с неплохим коэффициентом 1,73.

Но, это все-таки "Ювентус" – многократный и постоянный чемпион Италии последних лет, плюс "Барселона", даже несмотря на крупную победу над "Эспаньолом", не сказать, чтобы феерит сейчас на футбольном поле. Большого количества голов здесь ждать не стоит. Можно рискнуть и попробовать сыграть вариант 2-3 гола в матче. Я вполне допускаю такой вариант развития событий – 2:1, 2:0, 1:1. Если уж 3:0 выиграет "Барселона", то будет совсем хорошо для поклонников каталонского клуба. Но в крупную победу "Барселоны", честно говоря, я не верю, а вот в то, что 2-3 гола будет забито в этой встрече – вполне. Здесь коэффициент 1,82.

Вот мое предложение: "гол "Барселоны" в первом тайме", "гол Месси" и "2-3 гола в матче".