"Барселона" – "Севилья". Прогноз Валерия Карпина

Бывший главный тренер московского "Спартака", эксклюзивный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Валерий Карпин дал прогноз на матч "Барселона" – "Севилья" в одиннадцатом туре испанской Примеры 2017/2018. Он полагает, что каталонцы выиграют с крупным счетом.

Игра будет в "Барселоне". И те, и другие играли в Лиге чемпионов. "Барселона" на день раньше играла, и это может сказаться, плюс ко всему понятно, что "Барселона" посильнее все-таки "Севильи".

Поэтому поставлю на победу "Барселоны". У "Севильи" есть проблемы в обороне, это было видно в матче со "Спартаком". Думаю, "Барселона" тут выиграет с крупным счетом.