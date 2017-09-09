"Барселона" – "Эспаньол". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич сделал прогноз на матч "Барселона" – "Эспаньол" в 3-м туре испанской ла лиги сезона-2017/18. Встреча состоится в субботу на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что "Эспаньол" даст бой соседям.

Каталонское дерби. Еще одна афишная встреча из очередного тура испанской ла лиги. Может, чуть меньше внимания этому матчу, так как обе каталонские команды не в лучшем состоянии. На "Барселону" давят из-за неудачных трансферов. Не удалось подписать никого из звезд. И даже первого сентября, когда еще можно было кого-то приобрести, "Барселона" ни с кем не смогла договориться.

Месси в подавленном состоянии приедет из сборной. Аргентинцы не смогли победить ни в Уругвае, ни дома в матче с аутсайдерами из Венесуэлы. И тяжелейшая сейчас ситуация у Аргентины в отборочном турнире.

С "Эспаньолом" в последнее время у себя дома "Барселона" разбиралась уверенно – побеждала крупно. Сейчас "Эспаньол" начал с ничьей на выезде и поражения от "Леганеса" дома. Думаю, что в этом матче "Эспаньол" закроется, а "Барселона" не в таком суперэмоциональном, куражном состоянии, чтобы этого соперника взять и раскатать, как это было в подготовительный период.

На мой взгляд, правильно играть от "Эспаньола" с форой. Можно пробовать (+2,5) за 1,64. Более рисковый вариант, но вполне проходимый – "Эспаньол" с форой (+2) за 2,05. Если "Барса" и выиграет, то не думаю, что в очередной раз в каталонском дерби будет разгром. "Эспаньол" не так плох, как многие думают.