"Автомобилист" – "Ак Барс". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Автомобилист" – "Ак Барс" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в среду в Екатеринбурге на арене "Уралец". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче гости победят.

"Ак Барс" проиграл обидно 0:5 "Сочи" у себя дома в последнем матче. Начинается выездная серия. И кто-то должен попасться казанцам после такой неудачи. По прошлому сезону "Ак Барс" вольготно чувствовал себя с "Автомобилистом" в гостях. Но в предстоящем матче команда Крикунова уступать не будет. Равный матч ожидается, неплохо стартовали екатеринбуржцы.

Не жду многоголевой игры, потому что знаю, как могут закрутить гайки в стане казанцев. Так что здесь будет не до открытого хоккея, важно будет просто выиграть, счет значения не имеет, как и красота игры. Думаю, что в этой встреча казанцы сумеют одержать победу. Но жду минимального счета, небольшого количества заброшенных шайб. Не больше четырех.