"Авангард" – "Спартак". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Авангард" – "Спартак" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в понедельник в Омске на "Арене Омск". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче омичи победят.

Я думаю, что будет тяжелая игра для "Спартака". Омичи играют у себя дома. А спартаковцы постоянно в движении, передвигаются из города в город.

Думаю, что хозяева более активно наконец-то сыграют. Активно была пройдена межсезонка.

Что касается "Спартака, он выиграл в гостях у "Югры" 6:2. Но дело в том, что ни одной шайбы гости не забросили в большинстве. Это и проблема, и момент для роста. Но быстро ее решить вряд ли удастся. В то же время Хохлачев забивает, Комаров тоже. Эти ребята нашли свою игру в новом клубе.

И все-таки "Авангард" не "Югра". Разные по силам команды. Так что ставлю на победу хозяев, "Спартаку" физически будет сложно из-за долгого выезда. При этом, зная, как играет "Авангард", большого количества шайб ждать не стоит. Минимальная победа "Авангарда".