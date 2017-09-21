"Авангард" – СКА. Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Авангард" – СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в четверг в Омске на "Арене Омск". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче омичи не уступят в основное время.

У "Авангарда" продолжается домашняя серия. Сейчас все говорят о победной серии СКА. Но это будет тяжелая игра для обеих команд, для СКА уж точно она не будет легкой. И в прошлом сезоне СКА было не так уж просто с этим соперником. Так не пора ли именно "Авангарду" прервать серию СКА?

Омск, на самом деле, ждал такого соперника. Когда такая серия идет, то все привыкают, болельщики успокаиваются, ждут какого-то эмоционального всплеска в виде поражения лидера. Что-то мне подсказывает, что именно в этом матче может грянуть гром. Должно случиться событие, которое заставит нас подумать, что СКА не такой уж непобедимый.

Вспоминаю первую выездную серию СКА этого сезона, тогда вели у "Торпедо" 3:1, но в итоге ничья, дополнительное время, и уже там победа по буллитам. Думаю, что и сейчас может быть похожий сценарий. "Авангард" может победить, он более заряжен. Но я бы ограничился ставкой, что Омск не уступит в основное время.