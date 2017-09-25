"Авангард" – "Динамо" Москва. Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса", комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Авангард" – "Динамо" Москва в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в понедельник на "Арене Омск". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче москвичи одержат победу.

Встреча в какой-то мере схожая с противостоянием "Авангарда" и "Локомотива", но речь не о результате. Там "Авангард" начал забивать в большинстве, и ярославцы проиграли крупно. При игре "5 на 5" "Авангард" и против "Динамо" может сыграть похожим образом. Но "Динамо" очень здорово играет на контратаках, находит свои моменты, неплохо их реализует.

Думаю, что будет очень равная игра, упорная. Не должно здесь быть большого количества заброшенных шайб. Это однозначно. Мне кажется, что все это может дойти до овертайма, по крайней мере, это более чем реально. Дальше уже, думаю, преимущество может быть у москвичей. Но в основное время рискну поставить на ничейный исход, максимум 4 шайбы.