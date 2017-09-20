"Авангард" – ЦСКА. Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч "Авангард" – ЦСКА в 1/16 финала Кубка России. Встреча состоится в среду на стадионе "Трудовые резервы" в Курске. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито не более двух мячей.

На повестке дня Кубок России, стадия 1/16 финала. На этой стадии, конечно, очень тяжело делать прогнозы на выступление команд премьер-лиги, потому что у всех разные задачи. Кто-то на Кубок России просто плюет и выставляет откровенно второй состав, а то и третий. Кто-то играет основой. Здесь с прогнозами очень непросто. Но попробуем.

ЦСКА отправляется в гости к "Авангарду" в Курск. Здесь нужно учитывать, что у ЦСКА впереди важнейший матч в чемпионате – дерби с "Динамо", потом предстоит принять "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов. Не исключаю, что Кубок России "армейцы" могут не то чтобы слить, но просто не будут делать ставку на него. Плюс, если еще учитывать, что у ЦСКА очень скромная обойма игроков, то Гончаренко наверняка выставит молодежь. А молодежь, как мы знаем, это скованность, нестабильность. Кто знаем, чем такой шаг может обернуться.

В прошлом году, как мы помним, ЦСКА вылетел от "Енисея". И тогда это выглядело по делу. Здесь курский "Авангард", крепкий середняк ФНЛ, ничего сверхъестественного, что-то более конкретное про эту команду сказать не могу. Сам раньше как-то играл в Курске за разные команды против "Авангарда". Там умеют болеть, хорошая поддержка своих.

Я думаю, что "Авангард", учитывая статус ЦСКА, тот факт, что напротив команда, участвующая в Лиге чемпионов, вице-чемпион России, раскрываться точно не будет. С холодной головой нужно подойти к матчу, кто бы там против тебя не играл – молодежь или опытные футболисты.

Думаю, что большого количества голов ждать не стоит. ЦСКА в несыгранном составе, а "Авангард", наверное, трепетно отнесется к команде с громким именем. Мой вариант – "тотал меньше 2,5 мяча" за 1,72.