"Атлетико" – "Жирона". Прогноз Александра Вишневского

Эксперт команды "Рейтинга Букмекеров" Александр Вишневский дал прогноз на матч 20-го тура ла лиги "Атлетико" – "Жирона". Он предлагает поставить на то, что мадридцы выиграют при тотале меньше 3,5 гола.

При Диего Симеоне оборона "Атлетико" всегда славилась своей надежностью, а в текущем чемпионате "матрасники" вообще пропустили в первом круге лишь 8 мячей. Это повторение лучшего результата в истории "Атлетико" по надежности обороны в первом круге. Столько же было пропущено к середине относительно недавнего чемпионского сезона "Атлетико".

В последней кубковой игре "индейцев" против "Севильи" в обороне "Атлетико" нашлось-таки слабое звено – голкипер Мойа. Оба пропущенных мяча были на совести вратаря. Но этого голкипера-дублера задействуют только в кубковых матчах, а в чемпионате снова выйдет надежный Облак. Поэтому сделаю свою фирменную ставку – на победу "Атлетико" через "тотал меньше". Тут оправданным выглядит тотал в 3,5 гола. Выигрыш хозяев поля при тотале меньше 3,5 за коэффициент 1,8 – это перспективное предложение. 1:0, 2:0, 3:0 и 2:1 – эти счеты окажутся выигрышными. В принципе, этого достаточно. Едва ли "Атлетико" будет выкладываться больше нужного перед ответным кубковым четвертьфиналом.