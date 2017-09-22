"Атлетико" – "Севилья". Видеопрогноз Александра Вишневского

Эксперт команды "Рейтинга Букмекеров" Александр Вишневский дал прогноз на матч "Атлетико Мадрид" – "Севилья" в 6-м туре ла лиги. Наш эксперт предлагает две ставки, прогнозируя победу хозяев.

Я Александр Вишневский и сегодня снова поговорим о мадридском "Атлетико". В прошлом видеопрогнозе для "Рейтинга Букмекеров" мне удалось дать верный прогноз на матч с участием "Атлетико" с коэффициентом 5. Сейчас опять выбрал игру с участием мадридской команды, но совсем не на фарт, что называется, а потому что это действительно центральная игра испанского тура. "Атлетико" принимает "Севилью" – это два участника Лиги чемпионов, третья команда в текущей турнирной таблице принимает вторую.

Мне кажется то, что "Севилья" занимает второе место, это очень несправедливо. Это следствие случайностей, того, что очень часто везло "Севилье". Очень часто она брала очки, которые, в принципе, должна была не брать. В двух матчах подряд соперники "Севильи" не забивали в ее ворота пенальти. Причем, это было в таких ситуациях, когда если бы эти пенальти забивались, то явно бы исход матча был совершенно другой. Пока у "Севильи" прекрасные результаты, что в Лиге чемпионов, что в чемпионате, но мне кажется, что фарт должен как-то в обратную сторону как-то пойти. Я думаю, что на новом стадионе "Атлетико" "Метрополитано" шансов у "Севильи" будет не много.

Мало того, что у "Атлетико" преимущество своего поля, "Атлетико" еще избавился от психологического давления из-за открытия нового стадиона. Они уже знают, что на новом стадионе можно выигрывать, уже на нем победили один раз и теперь все будет гораздо проще. Кроме того, "Атлетико" банально сильнее, у него нет сейчас никаких травмированных игроков. Даже добавился Диегу Коста, но заявить его смогут только в январе. В полном порядке "Атлетико", очень уверенно команда выиграла в прошлом туре в Бильбао, сложный был выезд. Тем не менее, достаточно времени на восстановление было, тем более, что "Севилья" свой матч играла хоть на несколько часов, но позже.

Самое главное то, что я ожидаю, что "Севилья" выставит неоптимальный состав. "Севилья" сейчас поступает также, как мадридский "Реал" в прошлом сезоне – играя матчи по очереди основным составом и вторым. Основной играл против "Ливерпуля" и добился ничьей, потом играл в прошлом туре с "Лас-Пальмасом", а вот дублирующий играл с "Жироной" и выиграл 1:0. Ну, не дублирующий, а такой, знаете, полуторный. То есть, трех основных атакующих игроков в этом составе нет, трое из четырех защитников менялись. Мне кажется, что сейчас тоже сыграет не основной состав, потому что шансов на "Метрополитано" у "Севильи" не так много. Я думаю, что в команде это понимают. Гораздо важнее "Севилье" подойти свежей к следующей игре с "Марибором", потому что Лига чемпионов – это совершенно особое событие для "Севильи". Эта команда не так часто играет в Лиге чемпионов… Она выиграла Лигу Европы три раза подряд, поэтому в Лигу чемпионов не могла часто проходить. А когда "Севилья" попадала в плей-офф Лиги чемпионов, то она в первом же раунде терпит поражения, будучи фаворитом. В прошлом сезоне "Лестеру" проиграли, до этого проигрывали ЦСКА. Понятно, что "Севилья" очень мотивирована на Лигу чемпионов. Впереди домашняя игра с "Марибором", с командой пусть совершенно не сильной, но, я думаю, что есть понимание в "Севилье", что домашнюю игру надо выигрывать. Гимн Лиги чемпионов, возвращение в этот турнир – это огромное событие для севильских болельщиков, футболистов и тренера Эдуардо Бериццо, поэтому я ожидаю, что основной состав сыграет во вторник в Лиге чемпионов против "Марибора".

Поскольку эта игра во вторник, то в субботу надо дать кому-то отдохнуть, потому что за три дня до этого "Севилья" играла, за три дня до этого тоже играла, нужен отдых. Думаю, что "Севилья" выйдет на матч в полуторном составе, поэтому "Атлетико" выиграет довольно уверенно. Чистая победа оценивается коэффициентов 1,59 – это маловато. Мне кажется, что можно взять победу "Севильи" через тотал меньше 4,5 или тотал меньше 3,5. Это даст хорошее увеличение коэффициента. Также я бы посоветовал бы "сухую" победу "Атлетико", потому что команда пропускает довольно редко. Сейчас в полном порядке оборона, несколько подряд было "сухих" матчей, но в игре с "Атлетиком" из Бильбао пропустили единственный гол на 92-й минуте, хоть Облак и отразил пенальти по ходу встречи. "Сухая" победа за коэффициент 2,68 – очень хорошее предложение. Это моя первая ставка.

Вторая ставка рассчитана на то, что вдруг какой-то один мячик залетит и "Севилья" один гол забьет, но "Атлетико" тогда все равно выиграет 2:1 или 3:1. Это более аккуратная ставка, допускающая возможность гола гостей. Вторая рекомендуемая мной ставка – это "победа "Атлетико" при тотале меньше 4,5". На это коэффициент 1,81. Гораздо лучше, чем просто чистая победа за 1,59.

Такие мои мысли по этой игре. Думаю, что "Атлетико" победит и сможет перейти с третьего место на второе, отодвинув назад "Севилью", которую дальше будут обгонять другие команды, например, "Реал", который сейчас вне еврокубковой зоны.