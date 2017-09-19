"Атлетик" Бильбао – "Атлетико" Мадрид. Видеопрогноз Александра Вишневского

Эксперт команды "Рейтинга Букмекеров" Александр Вишневский записал видеопрогноз на матч "Атлетик" – "Атлетико" в 5-м туре ла лиги. Наш эксперт предлагает две ставки на данную встречу.

Добрый день. Я Александр Вишневский и специально для "Рейтинга Букмекеров" мой прогноз на матч между "Атлетиком" и "Атлетико".

В Бильбао играют эти две команды. Одна из них, кстати, названа в честь другой. В свое время "Атлетико" получил свое название, потому что баскские студенты решили в Мадриде создать команду и назвали его в честь своего любимого "Атлетика", но в последнее время "Атлетико" уже играет намного лучше и конечно это фаворит матча, несмотря на то что игра пройдет в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес"

В первую очередь я бы отметил, что обе команды крайне низовые. "Атлетик" из Бильбао за четыре тура забил три гола и пропустил всего лишь один. Более того, "Атлетик" был последней командой, которая держала ноль пропущенных мячей и только в последнем туре на поздней минуте нападающий "Лас-Пальмаса", выйдя на замену, принес неожиданную, но едва ли заслуженную победу канарской команде.

Что же касается "Атлетико" из Мадрида, то за три последних матча общий счет был 1:0. То есть две подряд выездные ничьи со счетом 0:0, обе с преимуществом "индейцев", и после этого "Атлетико" в матче открытия своего стадиона одержал на удивление тяжелую победу над "Малагой". Я думаю, что больше забить помешало волнение из-за того, что были полные трибуны, новый стадион, король был на матче.

Мне кажется, что, несмотря на то что команды крайне низовые, коэффициенты на тотал меньше или на "обе забьют – нет" низки. Мне кажется, что тут можно сыграть от противного исходя из того, что все ставки, которые напрашивались, имеют низкий коэффициент. Их играть не выгодно, а можно надеяться на то, что команды раззабиваются синхронно. История взаимоотношения этих двух команда как раз намекает на это.

Если мы возьмем пять последних матчей, которые проходили в Бильбао между двумя этими атлетическими командами, то в четырех из этих матчей работала ставка "обе забьют" и в четырех из пяти матчей "Атлетико Мадрид" побеждал. Мне кажется, что у "Атлетико" хорошие шансы. Полный боекомплект у Симеоне, разве что там есть пару травмированных защитников, но не основных. Поэтому никаких проблем нет у команды Симеоне. Думаю, что избавившись от такого психологического гнета от волнения в связи с открытием нового стадиона, на втором лучшем испанском стадион, красавце "Сан-Мамесе" "Атлетико" сыграет более расслаблено и более уверенно.

Мне кажется, что с форой (0) можно поставить на "Атлетико". Коэффициент в районе полутора. В принципе, неплохо, но мне кажется, как минимум, не должен проигрывать "Атлетико Мадрид". Кроме того, сделаю рискованную ставку с коэффициентом около пяти: обе команды забьют и победа "Атлетико". Очень хороший коэффициент, а обе команды должно как-то прорвать рано или поздно. Тем более что за "Атлетико Бильбао" сыграет Адурис, который из-за преклонного возраста то играет в стартовом составе, то выходит на замену. По очереди все это чередуется. В прошлой игре он отдыхал, вышел на последние полчасика. Сейчас он выйдет в стартовом составе.

Мне кажется, что игра может получиться достаточно открытой. Ставка, конечно, рискованная, но на победу фаворита при условии, что обе команды забьют, ставить при коэффициенте пять – это большая редкость. Обычно бывает в районе трех или двух с половиной, а тут сразу пять. Можно надеяться на то, что команды сыграют так, как они обычно в Бильбао и играют. Супернизовые матчи у обеих команд наконец-то прекратятся, и они порадуют нас забитыми мячами.

Вот такие мои ожидания от центрального матча пятого тура испанского чемпионата. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал "Рейтинга Букмекеров" и удачи со ставками.