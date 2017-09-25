"Арсенал" – "Вест Бромвич". Прогноз Дениса Казанского

Комментатор, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Денис Казанский записал прогноз на матч 6-го тура английской премьер-лиги "Арсенал" – "Вест Бромвич". Встреча начнется 25 сентября в 22.00 по московскому времени. Эксперт предполагает, что второй тайм будет результативнее первого.

"Арсенал" в этом сезоне команда довольно непредсказуемая. Совершенно непонятно, как поведут себя лидеры "канониров": тот же Алексис Санчес, тот же Месут Езил. Команде нужно перестраиваться и жить в новом графике с игрой по четвергам в Лиге Европы. К "Арсеналу" приезжает очень тяжелый соперник.

"Вест Бромвич" традиционно играет за счет своих физических данных. Это самая высокая команда в английской премьер-лиги. Делать ставку на "стандарты" – привычное дело для главного тренера "дроздов" Тони Пьюлиса. Но стоит отметить, что на выезде "Вест Бромвич" не так интересен – он победил всего один раз за 11 последних матчей, плюс 4 ничьи, и все остальные поединки проиграны.

"Арсеналу" очень нужна эта победа. Домашняя статистика подопечных Арсена Венгера в общем-то хороша. Но в любом случае, я думаю, что этот матч будет очень тяжелым для "канониров". Примерно такой же сложный, как и поединок в Лиге Европы против "Кельна". Но если в еврокубке можно было говорить о некой недооценке соперника, то здесь главный тренер "Арсенала" прекрасно понимает, с кем имеет дело, и что придется терпеть. Мне представляется, что первый тайм получится довольно мрачным, потому как "Вест Бромвич" будет крепко сидеть в обороне. А вот вторая половина встречи станет определяющей. Я думаю, повторится сценарий прошлой очной встречи этих соперников, когда "Арсенал" забил в самой концовке матча.