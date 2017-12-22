"Арсенал" – "Ливерпуль". Прогноз Валерия Карпина

Бывший главный тренер московского "Спартака", эксклюзивный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Валерий Карпин дал прогноз на матч "Арсенал" – "Ливерпуль" в рамках 19-го тура премьер-лиги. Он полагает, что обе забьют, но выиграют гости.

Понятно, что в этой игре должны быть голы и должны быть с обеих сторон. Та и другая команда любит атаковать и любит забивать голы. Скажем так: кто сильнее и правильнее сыграет в обороне, тот и одержит победу.

"Арсенал" играет дома, поэтому атаковать должен еще больше. Поэтому "Ливерпуль" сможет использовать это пространство и выиграет. Моя ставка – П2 и обе забьют.