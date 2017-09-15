"Арсенал – "Динамо". Прогноз Валерия Карпина

Бывший главный тренер московского "Спартака", эксклюзивный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Валерий Карпин дал свой прогноз на матч "Арсенал – "Динамо" в 9-м туре российской футбольной премьер-лиги. Эксперт ставит на голевую ничью.

"Арсенал" играет дома, и этот фактор станет важнее даже показываемой командой игры. И та, и другая команда не играет в чисто оборонительный футбол. Они любят атаковать, забивать голы и позволяют делать это соперникам. Поэтому, думаю, голы будут, обе команды смогут забить, но в целом силы соперников равны, поэтому выберу ничью исходом поединка.

Считаю команды равными даже несмотря на то, что "Арсенал" смог добиться голевой ничьи в матче с "Ростовом". Если бы "Арсенал" забивал в каждой игре по 5 мячей – это был бы закономерный показатель их качественной игры в атаке. Но в этом матче просто так получилось, это была не лучшая игра "Ростова".