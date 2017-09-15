"Арсенал" – "Динамо". Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России по футболу, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов сделал прогноз на матч "Арсенал" – "Динамо" в 10-м туре российской премьер-лиги сезона-2017/18. Встреча состоится в пятницу на стадионе "Арсенал" в Туле. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что гости из Москвы победят в "низовом" матче.

Проявляется такая тенденция, что "Арсенал" плохо играет дома – очков нет. На выезде ситуация обратная – очки падают в копилку. Проиграть дома "Амкару", а потом взять очко в Ростове – так играет "Арсенал".

Думаю, что в этой игре победит "Динамо". Даже думаю, что Кирилл Панченко забьет. Мне кажется, 1:0 победят динамовцы. Дело в том, что "Динамо" никому явно по игре не уступило. Против "Спартака" и "Зенита" "Динамо" неплохо выглядело. По качеству состава "Динамо" не слабее "Арсенала", а где-то даже сильнее.

Считаю, что фактор Кирилла Панченко должен сказаться. Он вызывался в сборную, получил новые эмоции, и сейчас он должен принести пользу клубу. Точно "Динамо" не проиграет, а, скорее всего, и победит в один мяч.