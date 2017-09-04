Армения – Дания. Прогноз Валерия Карпина

Бывший главный тренер московского "Спартака", эксклюзивный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Валерий Карпин дал свой прогноз на матч Армения – Дания в восьмом туре квалификации чемпионата мира-2018. Эксперт ставит на победу Дании.

Понятно, что уровень датчан повыше, чем у армян. Датчане борются за выход на чемпионат мира. Тем более после такой победы над поляками приложат все силы и обыграют соперников. Даже несмотря на то, что играют в Ереване. Но Армения сможет дать им бой. Поэтому поставлю на счет 1:2.