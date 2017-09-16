"Анжи" – "Краснодар". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч "Анжи" – "Краснодар" в 10-м туре российской премьер-лиги. Встреча состоится в субботу на стадионе "Анжи-Арена" в Каспийске. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что "быки" снова возьмут три очка.

Отправляемся в Каспийск. "Анжи" под руководством Вадима Скрипченко уже набрал 4 очка, но по игре не особенно впечатляет махачкалинская команда. Должен был "Анжи" проигрывать в Санкт-Петербурге "Тосно", если бы не великолепная игра вратаря и не расточительности футболистов команды Дмитрия Парфенова. По игре "Тосно" заслуживал большего, чем ничейный результат. Хотя и Юрченко в концовке выручил. "Тосно" мог и очка не заработать.

Сейчас в гости к "Анжи" приезжает набравший ход "Краснодар". Раззабивался Федор Смолов. Освобожден сейчас "Краснодар" от еврокубков. Неделю готовится к матчам, можно что-то натренировать. Команда Скрипченко, повторюсь, не впечатляет, а "Краснодар" в недельном цикле должен выглядеть свежо и подвижно, как это было, например, в "Уфе". Тогда "Краснодар" победил 1:0, но мог забивать гораздо больше.