Англия – Словакия. Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч Англия – Словакия. Это встреча сборных команд в восьмом туре отборочного турнира ЧМ-2018. Она состоится в понедельник на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Наш эксперт предполагает, что в предстоящем матче будет забито не более двух мячей.

Англичане на "Уэмбли" примут Словакию. Счет 4:0 против Мальты не должен вводить в заблуждение. Англичане играли очень плохо. Все свои 4 мяча забили во втором тайме. Думаю, с мальтийцами могли разбираться и пораньше. Но как-то у команды Гарета Саутгейта по именам все неплохо, а вот по игре такого не скажешь. Дома, понятно, англичане играют поувереннее. Они вообще возглавляют группу. А словаки после победы над Словенией идут вторыми. В худшем для себя случае они и останутся вторыми после этого тура, от Шотландии их отделяют 4 очка.

Я так думаю, что вряд ли эта игра должна получиться сверхнасыщенной. Словаки умеют играть от обороны, умеют выстраивать оборонительные редуты, которые пройти очень сложно. Конечно, у англичан есть варианты с тех же "стандартов", подач. Харри Кейн два своих дежурных за сборную забил в ворота мальтийцев. Но я не думаю, что это будет сверхрезультативная игра. Можно вспомнить первый матч команд в отборе. Тогда напрашивалась ничья 0:0. Но было удаление Шкртела и гол Адама Лалланы на 95-й минуте. Я допускаю, что сейчас будет 0:0, 1:0 или в крайнем случае 2:0. Но точно не "верховой" матч стоит ожидать на "Уэмбли".

Возьму "тотал меньше 2,5 мяча" с коэффициентом 1,83.