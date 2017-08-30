Андрей Кузнецов – Фелисиано Лопес. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Андрей Кузнецов – Фелисиано Лопес в первом круге мужского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится вечером в среду. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче борьбы не получится.

Честно говоря, форма обоих теннисистов сейчас загадка. Точнее, я бы сказала, что и Кузнецов, и Лопес очень далеки от своей лучшей формы. Но при этом оба всегда довольно неплохо играют на US Open. Для Кузнецова третий круг на "Шлеме" – это уже хорошо. Лопес здесь и в четвертьфинале был не так давно.

С одной стороны, напрашивается ставка на то, что матч будет очень затяжным, тяжелым для обоих оппонентов. Но с другой – у меня есть ощущение, что тот, кто лучше проведет старт игры, заберет первый сет, тот и разовьет преимущество. Здесь нужно вспомнить про форму игроков. Кто будет проигрывать, вряд ли найдет в себе силы, чтобы отыграться по ходу встречи. Поэтому, на мой взгляд, теннисисты сыграют меньше 39,5 гейма. Кузнецов за два матча с Лопесом не взял ни одного сета.