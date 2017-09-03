Анастасия Севастова – Мария Шарапова. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Анастасия Севастова – Мария Шарапова в четвертом круге женского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится вечером в воскресенье. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче будет сыграно не меньше 21 гейма.

Честно говоря, совсем не понравилась игра Марии Шараповой в матче с Софьей Кенин. Огромное количество ошибок. Шарапова как будто сама с собой играла – сама выигрывала, сама проигрывала. Но в первом сете брака было очень много. Порой были просто огромные ауты. И повисал вопрос, а как Мария прошла Симону Халеп в первом круге. Но тогда, наверное, и сил было больше, и настрой был запредельным.

Если мучения были с Бабош и даже с Кенин, то проблемы обеспечены и в противостоянии с Анастасией Севастовой. Девушка из Латвии – боец, она сейчас вернула себе хорошую форму. Немногие думали, что она так легко справится с Донной Векич. Но у Севастовой за счет стабильности получилось это сделать. И в матче с Шараповой она будет держаться, потому что не будет допускать своих ошибок.

Сложный матч ждет Шарапову. Предположу, что точно будет сыграно больше 20,5 геймов.