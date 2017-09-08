13:00 | Ставки

"Амкар" – ЦСКА. Прогноз Константина Генича

"Амкар" vs ЦСКА. Фото Валентин КОБЫЩА, ПФК ЦСКА
"Амкар" vs ЦСКА. Фото Валентин КОБЫЩА, ПФК ЦСКА

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч "Амкар" – ЦСКА в 9-м туре российской премьер-лиги сезона-2017/18. Встреча состоится в пятницу на стадионе "Звезда" в Перми. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева поля наконец-то забьют дома.

Очередной, девятый тур российской премьер-лиги откроется в Перми, где "Амкар" примет ЦСКА. В прошлом сезоне, когда "Амкар" все свои вопросы решил, ЦСКА его спокойно переиграл на искусственном поле со счетом 2:0, практически без вариантов для пермяков. Ну, а до этого ЦСКА практически всегда испытывал проблемы на искусственном поле стадиона "Звезда" в Перми. А сейчас недобор очков ощущается у "Амкара". В последних турах пермяки нащупали игру. Неплохо смотрелись с "Зенитом", но уступили. Затем одержали долгожданную победу, обыграв Тулу, причем по делу – 1:0.

ЦСКА сейчас придется очень и очень тяжело. Когда решили основную задачу, попали в группой турнир Лиги чемпионов, переключиться сразу на чемпионат не получилось. Армейцы сразу проиграли "Ахмату". ЦСКА очень хочется вернуться в пелотон лидирующих команд, но уверенности в том, что нынешние ресурсы армейцев позволят им это сделать, нет. Плюс, никого толком не подписали они в это трансферное окно.

Попробую сыграть вариант "Амкар" забьет". При своих болельщиках, в пятницу – почему нет? С "Уфой" были шансы, даже пенальти не реализовали. С "Зенитом" были хорошие моменты. Не скажешь, что оборона ЦСКА в этом сезоне сверхнадежна. Есть ошибки командные, есть индивидуальные, если вспомнить, что часто ошибается Виктор Васин. Возьму вариант "Амкар" забьет" за 1,9.


Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий