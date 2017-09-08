"Амкар" – ЦСКА. Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч "Амкар" – ЦСКА в 9-м туре российской премьер-лиги сезона-2017/18. Встреча состоится в пятницу на стадионе "Звезда" в Перми. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева поля наконец-то забьют дома.

Очередной, девятый тур российской премьер-лиги откроется в Перми, где "Амкар" примет ЦСКА. В прошлом сезоне, когда "Амкар" все свои вопросы решил, ЦСКА его спокойно переиграл на искусственном поле со счетом 2:0, практически без вариантов для пермяков. Ну, а до этого ЦСКА практически всегда испытывал проблемы на искусственном поле стадиона "Звезда" в Перми. А сейчас недобор очков ощущается у "Амкара". В последних турах пермяки нащупали игру. Неплохо смотрелись с "Зенитом", но уступили. Затем одержали долгожданную победу, обыграв Тулу, причем по делу – 1:0.

ЦСКА сейчас придется очень и очень тяжело. Когда решили основную задачу, попали в группой турнир Лиги чемпионов, переключиться сразу на чемпионат не получилось. Армейцы сразу проиграли "Ахмату". ЦСКА очень хочется вернуться в пелотон лидирующих команд, но уверенности в том, что нынешние ресурсы армейцев позволят им это сделать, нет. Плюс, никого толком не подписали они в это трансферное окно.

Попробую сыграть вариант "Амкар" забьет". При своих болельщиках, в пятницу – почему нет? С "Уфой" были шансы, даже пенальти не реализовали. С "Зенитом" были хорошие моменты. Не скажешь, что оборона ЦСКА в этом сезоне сверхнадежна. Есть ошибки командные, есть индивидуальные, если вспомнить, что часто ошибается Виктор Васин. Возьму вариант "Амкар" забьет" за 1,9.