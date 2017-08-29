Альяж Бедене – Андрей Рублев. Прогноз Михаила Самохина

Призер конкурса прогнозов "Деньги КорЛЕОНе" от "Рейтинга Букмекеров" и БК "Леон" Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов "РБ", дал прогноз на матч Альяж Бедене – Андрей Рублев первого круга мужского одиночного разряда US Open-2017.

Альяж провел успешный грунтовый отрезок, взяв два титула на полях Франции и Италии и попутно улучшив технику двуручного бекхэнда. После, грубо говоря, взял перерыв, заявляясь на турниры с целью сбора средств, так как играл посредственно, не демонстрируя потенциала. С Андреем встречался единственный раз на корте США в Ирвинге, единственном успешном турнире из американских хардовых соревнований, где Бедене выступает успешно (два титула и финал в прошлом году). И ту очную встречу легкой для Альяжа не назвать. Первый сет остался за Андреем со счетом 1:6.

Бедене играет от чувства мяча и корта, а имея одну игру в Уинстон-Сейлеме, Андрей может рассчитывать на победу, если сам не решит проиграть головой. Дроп-шоты для россиянина при его передвижении также не должны быть проблемой.