Александр Усик – Марко Хук. Видеопрогноз Николая Валуева

Постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров", депутат Государственной Думы, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев записал видео с прогнозом на бой Александр Усик – Марко Хук в рамках 1/4 финала турнира Всемирной боксерской суперсерии WBSS. Он полагает, что украинец одержит победу по очкам.

Всем добрый день. 9 сентября этого года состоится один из боев суперсерии, в котором встретятся Александр Усик и Марко Хук. Бокс состоится в Max-Schmeling-Halle, так любимом мною спорткомплексе, где я в 2005-м сумел одержать победу, став чемпионом мира.

Марко Хук будет драться на своей территории, но, мне кажется, что это не спасет его от поражения, потому что Александр Усик будет для него практически неразрешимым соперником. Какие-то варианты может и планируются, но в целом, учитывая, что этот бой на территории Марко Хука, крайне велика вероятность победы по очкам, но не нокаутом.

Победа Александра Усика лично для меня абсолютно понятна, и он пройдет дальше. Я думаю, что в этой суперсерии Александр Усик дойдет до финала. Возможно, встретится с Володарчиком. Удачи, любите бокс, смотрите бокс.