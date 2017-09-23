"Алавес" – "Реал" Мадрид. Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич сделал прогноз на матч "Алавес" – "Реал" Мадрид в 6-м туре ла лиги. Встреча состоится в субботу на стадионе "Мендисорроса" в Витории. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что "Реал" разгромит "Алавес".

Видимо, все то, что "Реал" не забил "Бетису" в мид-уик, он забьет "Алавесу". Кто бы мог подумать, что домашняя беспроигрышная серия "Реала" прервется именно на "Бетисе". Я бы точно покрутил пальцем у виска, если бы какой-то эксперт мне это сказал.

"Реал" едет в гости к "Алавесу", который пока не выигрывает и даже не забивает в этом сезоне. В прошлый раз я думал, что "Алавес" забьет "Депортиво", но этого не произошло. У "Алавеса" сейчас просто труба с результатами и с атакой, хотя есть хорошие исполнители впереди – и Кркич, и Мунир. Но что-то надломилось у этой команды.

Все, что не забил "Реал" "Бетису", он способен отгрузить "Алавесу". "Реал" слишком много очков потерял на старт, дав тем самым солидный гандикап "Барселоне". Надо догонять, где бы "Реал" не играл – у себя на "Бернабеу", где пока не складывается, или на выезде.

Мне кажется, что "Реал" выиграет сейчас на выезде. Надо играть с форой (-2) за 1,72. В крайнем случае получим расход. Мне даже кажется, что "Реал" выиграет крупнее, чем в два мяча Можно рассмотреть фору (-2,5) за хороший коэффициент 2,15. Негоже "Реалу" с таким подбором игроков так разбрасываться очками. Догонять потом будет все сложнее и сложнее. Надо брать свое.