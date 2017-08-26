"Алавес" – "Барселона". Видеопрогноз Александра Вишневского

Эксперт команды "Рейтинга Букмекеров" Александр Вишневский записал видеопрогноз на матч "Алавес" – "Барселона" во 2-м туре испанской ла лиги сезона-2017/18. Наш эксперт предлагает поставить на победу каталонцев с форой (-1,5).

Всем привет с побережья Северного моря. Я Александр Вишневский, и сегодня поговорим о матче "Алавес" – "Барселона" во втором туре испанского чемпионата. Это повторение майского финала Кубка Короля, когда "Барса" очень уверенно разобралась с басками. До этого, во втором круге прошлого чемпионата, "Барселона" выиграла в Витории со счетом 6:0. То есть два последних матча – крайне уверенные победы "Барселоны". Можно вспомнить первую игру прошлого чемпионата, когда неожиданно "Алавес" выиграл на "Камп Ноу". Но тогда была недооценка соперника со стороны "Барселоны", очень неудачная игра. Сейчас, мне кажется, "Барселона" отнесется со всем вниманием к предстоящей игре. Думаю, что Лионеля Месси наконец-то должно как-то прорвать, потому что он очень здорово играл против "Бетиса" в первом туре, когда "Барса" выиграла 2:0 у "Бетиса" без его голов, при этом Лионель трижды попадал в каркас ворот. Мне кажется, что голы должны его настигнуть рано или поздно, и хорошие шансы, что это произойдет именно в Витории.

Все-таки "Алавес" по сравнению с прошлым сезоном стал слабее по составу. Главное, что главный творец успехов "Алавеса" в прошлом сезоне, тренер Пеллегрино, покинул коллектив, и без него команду, конечно, ждет некоторое падение, я полагаю.

Думаю, что "Алавес" закончит чемпионат где-нибудь в последней четверти турнирной таблицы. Против такого соперника у "Барселоны", мне кажется, не должно быть проблем, поэтому вот с форой (-1) мне понравилась ставка на "Барселону", но у нее маленький коэффициент. Чтобы увеличить, наверное, стоит сыграть (-1,5). Думаю, что это интересное предложение, и скорее "Барса" выиграет в два мяча и более, чем не сделает это.

Такие мои мысли по игре. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал "Рейтинга Букмекеров". С вами был Александр Вишневский. Из Польши.