"Ак Барс" – "Спартак". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Ак Барс" – "Спартак" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится во вторник в Казани на "Татнефть-Арене". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче казанцы не оставят шансов сопернику.

"Спартак" сделал два приобретения – Трунев и Аляев, особенно я бы выделил бывшего защитника "Торпедо" Аляева. Выменяли его на Сергиенко. Посмотрим, как новички будут себя проявлять.

На мой взгляд, "Ак Барс" испытывает мотивационные проблемы. Это, прежде всего, было заметно по матчу с "Сочи". Затем было поражение от "Автомобилиста". У себя дома на этот раз казанцы будут настроены, чтобы, как говорится, выдать на-гора. Поэтому, думаю, что в этой встрече победит "Ак Барс", и разрыв будет как минимум две шайбы, а то и больше.

"Спартак" позволит сыграть "Ак Барсу". У него проблемы. С Радилом что-то непонятное, Хохлачева не будет. Думаю, 3:1 или 4:1 хозяева одержат победу.