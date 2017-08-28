"Ак Барс" – "Амур". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Ак Барс" – "Амур" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в понедельник в Казани на "Татнефть-Арене". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче казанцы не оставят шансов сопернику.

"Амур" выдал сумасшедший матч в Уфе, победил 5:4, но это в большей степени проблемы "Салавата". Но "Амур" бьется, старается. Никому ничего не дарят хабаровчане. Но нужно сказать, что против организованной Казани, да еще в конце выезда будет сложно.

"Ак Барс" в последней встрече победил "Адмирал" – 4:1. Думаю, что примерно то же самое мы увидим и в предстоящей встрече. Казань на старте сезона выглядит здорово. По всем показателям она конечно же сильнее "Амура". А гостям сложно будет выдать второй подряд феерический матч. С поездки начал Хабаровск сезон, и это уже четвертый матч для него за 7 дней. "Ак Барс" проведет лишь третий, да еще и все время дома находится.

"Ак Барс" будет поддавливать, будет реализовывать большинство. Мастеров в команде много, синюю линию укрепить удалось с подписанием Маркова. Предполагаю, что победят хозяева – 3:1 или 4:1. Минимум в две шайбы.